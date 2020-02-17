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17.02.2020 11:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале четверо мужчин напали на врачей скорой помощи

Текст: Михаил Пинкус

В ЗАТО Озерск Челябинской области четверо мужчин, один из которых был вооружен арбалетом, совершили нападение на городскую станцию скорой помощи. Двое оказавших сопротивление врачей госпитализированы, сообщили в понедельник в региональном минздраве.

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- В ночь с 14 на 15 февраля житель Озерска был доставлен на станцию скорой помощи для медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в ведомстве. - После его прохождения на станцию скорой медицинской помощи было совершено нападение. Четыре человека, один из которых вооружен арбалетом, попытались забрать сданные молодым человеком анализы. Двое сотрудников скорой помощи оказали сопротивление. На данный момент они находятся в травматологическом отделении с сотрясением мозга, состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

По данным Росгвардии, инцидент произошел в ночь на субботу 15 февраля. В 01.43 в отдел вневедомственной охраны Озерска поступил сигнал тревоги со станции скорой помощи. Наряд прибыл на место уже через три минуты. И получив информацию о нападении и приметы подозреваемых, принялся отрабатывать близлежащую территорию.

- В 02.15 ночи схожий по приметам мужчина с арбалетом в руках был задержан, - пояснили в пресс-службе Росгвардии. - Им оказался 28-летний местный житель. Мужчина передан полицейским для дальнейшего разбирательства.

Другие нападавшие опознаны. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве организованной группой.

- Стоит отметить, что станция скорой помощи в Озерске оборудована камерами видеонаблюдения и тревожной кнопкой, отметили в минздраве региона. - Рассматривается вопрос о вводе дополнительных мер защиты на входе и выходе из медучреждения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Нападения на медиков

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