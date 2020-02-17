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17.02.2020 13:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые опасные для бизнеса российские города

Текст: Екатерина Призова
Открытие кафе и магазинов - самые популярные виды бизнеса. Они есть они в каждом российском городе, но в некоторых из них владельцам приходится часто вызывать на помощь охрану, в других же можно вести дела безопасно и комфортно.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В компании, которая оказывает услуги охраны недвижимости и имущества, проанализировали уровень криминогенности и пришли к выводу, что лучше всего обстоят дела в Екатеринбурге, а хуже всего - в Уфе.

Как говорится в отчете "Delta Системы безопасности", выдержки из которого публикует РИА Новости, эксперты сопоставили количество выездов групп быстрого реагирования с числом объектов в регионе, которые находятся под охраной предприятия.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Самой опасной для собственников бизнеса оказалась Уфа. За ней с незначительным отрывом идут Набережные Челны, а на третьем месте - курортный Сочи.

"Самая благоприятная среда для торгового бизнеса - в миллионниках, - говорится в исследовании. - Список наиболее безопасных городов возглавил Екатеринбург. За ним следуют Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва".

Самая распространенная причина срабатывания сигнализации и вызова охраны - преступники в состоянии алкогольного опьянения. На долю нетрезвых хулиганов и дебоширов приходится до семидесяти процентов от общего числа инцидентов. Оставшиеся тридцать процентов - это покушение на имущество и товары на витринах, к которым есть доступ в ночное время.

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