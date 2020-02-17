В Кургане врача уволят за отказ помочь пациенту

В Кургане терапевт приемного отделения городской больницы будет уволен из-за отказа в помощи пациенту.

В конце прошлой недели в соцсетях появилось видео, которое опубликовала дочь госпитализированного мужчины. По ее словам, она пыталась добиться, чтобы к ее отцу подошел врач, но тот сначала раскладывал на компьютере пасьянс, а потом начал читать книгу. Заканчивается запись все тем, что доктор уходит из кабинета, ругаясь.

В комментариях под видео высказались и те, кто встал на сторону женщины, и те, кто призывал понять медперсонал и быть сдержаннее.

Департамент здравоохранения Курганской области провел после публикации ролика проверку. "Факты, изложенные родственницей пациента, подтвердились, - сообщается на официальной странице ведомства. - Действия врача были признаны непрофессиональными и нарушающими правила врачебной этики и деонтологии".

Сейчас терапевт находится в отпуске без сохранения зарплаты, после он будет уволен. Пациент, о котором шла речь, проходит лечение.