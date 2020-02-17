Росгвардия завоевала серебро на международных соревнованиях в Дубае

Завершились международные соревнования спортивных команд спецподразделений в Объединенных Арабских Эмиратах "UAE SWAT Challenge".

Одни из лидеров - команда Центра специального назначения "Витязь" войск национальной гвардии Российской Федерации. Наши парни заняли второе место после команды полицейского спецназа г. Дубая с небольшим отрывом в 5 баллов. Всего в престижных международных соревнованиях приняли участие более пятидесяти команд подразделений специального назначения из тридцати стран мира, в том числе три команды Росгвардии. Кроме "Витязя" в соревнованиях участвовали команда росгвардейцев из Чеченской Республики и СОБР "Рысь". В течение пяти дней на территории учебного центра "Al Ruwayaa Training City" в Дубае спецназовцы демонстрировали свое профессиональное мастерство в различных условиях оперативной обстановки.

Лучшие результаты бойцы "Витязь" Росгвардии показали во время прохождения одного из сложнейших испытаний по эвакуации раненого бойца. Спецназовцам необходимо было в составе команды из 5 человек - один снайпер и четыре бойца штурмовой группы - вести огонь по мишеням, преодолевать высокие препятствия и эвакуировать раненого с поля боя. В рамках этого этапа состязаний росгвардейцы лучше всех продемонстрировали не только свои профессиональные навыки, но и умение работать в команде.

Непростыми стали испытания по преодолению специальной полосы препятствий и выполнение разнообразных стрелковых упражнений на фоне физических нагрузок.

Серебро, завоеванное военнослужащими Центра специального назначения "Витязь" войск национальной гвардии Российской Федерации на престижных международных соревнованиях, подтверждает качественную подготовку спецназа Росгвардии. Две других команды Росгвардии также показали высокий уровень профессионализма и вошли в десятку лидеров.