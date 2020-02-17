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17.02.2020 09:55
Рубрика: Экономика

Роскосмос за год рассчитался с долгами более чем на 10 миллиардов рублей

Текст: Анастасия Камзолова
В 2019 году просроченная задолженность предприятий Роскосмоса снизилась на 10 миллиардов рублей, а производительность труда по отрасли выросла, по предварительным подсчетам, на 15 процентов. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

По его словам, на начало 2019 года просроченная дебиторская задолженность составляла почти 46 миллиардов рублей. За год ее удалось сократить до 35 миллиардов рублей, то есть более чем на 10 миллиардов. Из них 20 миллиардов рублей составляет задолженность по первой очереди строительства космодрома Восточный. Но она может быть погашена только по результатам судебных разбирательств с подрядчиками. Оставшиеся 15 миллиардов госкорпорация планирует выплатить в ближайшие год-два.

Максим Овчинников также рассказал, что в минувшем году Роскосмосу удалось рассчитаться практически со всеми долгами Центра им. Хруничева по поставкам ракетной техники, которые накапливались с 2011 года. Оставшуюся задолженность удалось реструктурировать до 2029 года, причем госкорпорация намерена рассчитаться с долгами даже раньше этого срока. По словам топ-менеджера, экономический эффект от строительства Национального космического центра составит около 25-30 миллиардов рублей. Это позволит погасить практически всю задолженность Центра им Хруничева перед банками уже в 2024-2025 году. К слову, в настоящий момент этот центр проходит процедуру финансового оздоровления, в рамках которой планируется продажа всех непрофильных активов.

Кроме того, по словам Максима Овчинникова, для своевременного размещения гособоронзаказа и своевременной сдачи работ по контрактам в Роскосмосе были внедрены показатели деятельности. Кстати, от их достижения зависит около трети заработной платы руководящего состава госкорпорации. Как результат: еще до конца 2019 года Роскосмос с опережением сроков заключил почти 50 процентов контрактов 2020 года, что кратно превосходит аналогичные показатели предыдущего года. До предприятий отрасли уже доведено 97 процентов запланированных бюджетных средств. Что касается производительности труда по отрасли, то она в 2019 году, по предварительным подсчетам, выросла на 15 процентов.

"Команда Дмитрия Рогозина поставила себе и предприятиям жесткие цели по снижению затрат и повышению производительности труда. За три года предприятия должны снизить непроизводственные затраты минимум на 15 процентов", - подчеркнул Максим Овчинников.

Также было отмечено, что в условиях роста международной конкуренции Роскосмос планирует как минимум сохранить позиции на рынке пусковых услуг. Для этого госкорпорация уже добилась снижения стоимости пусков.

Экономика

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