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Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал в январе рост промпроизводства

Текст: Сергей Тихонов
Индекс промышленного производства в прошлом месяце составил 1,1%, что меньше января 2019 года - 2%, и января 2018 года - 2,7%. Об этом сообщает Росстат.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Позитивную динамику к январю прошлого года продемонстрировали обрабатывающие производства - 3,9%. При этом в сырьевом секторе падение производства составило - 0,4%, а в электроэнергетике, обеспечении газом и паром - 4,7%. Последнее можно связать с аномально теплым январем 2020 года. По оценкам синоптиков мы пережили один из самых теплых январей за последние 100 лет.

Фото: iStock
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С января 2020 года Росстат при расчетах индекса производства переходит на новый базисный год. Таковым выбран 2018 год. Именно его результаты будут использоваться в качестве отправной точки для сравнения с текущими показателями. Ранее базисным был 2010 год. В ведомстве уточнили, что относительно нового базисного года будет пересмотрена статистика за последние пять лет.

Делается это из-за того, что с течением времени накапливаются многочисленные изменения, как в структуре производства, так и связанные с колебанием цен на ту или иную продукцию на рынке. Переход на новый базисный год позволит рассчитывать индекс производства более точно. С 2010 года прошел уже достаточный отрезок времени, вместивший в себя, например, падение нефтяных котировок, антироссийские санкции и начало реализации программы импортазамещения.

Замруководителя Росстата Сергей Егоренко отметил, что ООН рекомендует обновлять базисный год не реже одного раза в пять лет для того чтобы актуализировать отраслевую структуру. "Большинство стран мира следует этим правилам, а мы уже вышли за эти рамки", - сказал Сергей Егоренко. Он подчеркнул, что выбор 2018 года, не случаен. "В 2016 году было принято решение о переходе на новые классификаторы видов экономической деятельности и производимой продукции. Соответственно, 2017 год стал переходным, а данные 2018 года уже можно оценивать, как максимально достоверные и устойчивые, поэтому он был взят за основу", - пояснил Егоренко.

Фото: Сергей Куксин
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Весьма показательно, что пересмотр в соответствии с новыми правилами данных самого 2018 года привели к серьезному увеличению по его итогам в структуре производства доли "Добычи полезных ископаемых". Она выросла с 34,3% до 38,9%. Причем доля "Обрабатывающих производств" сократилась с 53,7% до 50,7%, а доля "Обеспечения электроэнергией, газом и паром…" с 10,2% до 8,7%. Также уменьшилась доля "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации…" с 2,5% до 1,7%.

Пересмотрена оказалась и внутренняя структура отраслей. Например, в обрабатывающей промышленности сильно увеличилась доля производства нефтепродуктов и кокса с 17,2% до 22,8%, и незначительно выросла доля производства лекарственных средств и материалов для медицины на 0,2% до 1,5%. Остальные сегменты остались неизменными либо их доля уменьшилась.

Впрочем, как неоднократно отмечали в ведомстве, при проведении ретроспективного пересчета 2018 и 2019 годов учитывались вводные не только нового базисного года, но и те корректировки, которые вносились самими предприятиями на протяжении этих лет. Причем, их доля в изменениях показателей и структуре производства, весьма ощутима.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минэкономразвития Росстат

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