Роухани прокомментировал предстоящие выборы президента в США

У Тегерана нет каких-либо предпочтений относительно кандидатов в президенты США на предстоящих выборах. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани, отвечая на пресс-конференции на вопрос о смене режима в Соединенных Штатах.

По его словам, Ирану важно, чтобы американские чиновники поменяли свое мышление. "Они должны выбрать то, что пойдет на пользу американскому народу и другим нациям", - цитирует Роухани РИА Новости. Он также выразил мнение, что США не стремятся к войне, поскольку понимают, что это нанесет вред им самим. Это также понимает и президент Дональд Трамп, поскольку война лишит его шансов на победу на выборах, отметил иранский лидер.

Напомним, президентские выборы в США состоятся третьего ноября 2020 года. Трамп намерен избираться на второй срок.