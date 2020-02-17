Samsung прокомментировал обязательную установку российского софта

Закон об обязательной предварительной установки российского программного обеспечения на смартфоны, планшеты и телевизоры Smart TV не повлияет на планы работы Samsung в России.

Об этом представители южнокорейской корпорации заявили ТАСС, подчеркнув, что производитель готов исполнять требования российского законодательства.

В Samsung также добавили, что у компании есть опыт предустановки наиболее популярных приложений от российских разработчиков - например, почтового сервиса Mail.ru или поискового приложения "Яндекса".

Напомним, что требования по обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в нашей стране гаджеты вступают в действие 1 июля 2020 года. Перечень устройств и приложений определит правительство.