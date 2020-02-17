СМИ: Отстранены украинские прокуроры, расследовавшие дело о крушении MH17

Все шесть украинских прокуроров, которые принимали участие в расследовании дела о крушении малайзийского боинга MH17, в ходе реформы были освобождены от исполнения своих обязанностей. Об этом сообщает нидерландская газета NRC Next.

По данным издания, своих мест лишились четверо прокуроров, которые входили в украинское подразделение по расследованию крушения. Также были уволены два прокурора, входившие в Совместную следственную группу (ССГ) от Украины: Олеся Скрипник, являвшаяся членом ССГ с 2016 года, и Олег Пересада, который по-прежнему принимает участие в расследовании, но, как пишет издание, "больше не может называться прокурором". Таким образом, отмечает газета, в последние несколько месяцев в следственной группе не было ни одного украинского прокурора.

Отметим, что в ходе недавней реформы Генеральной прокуратуры Украины, проводившейся под кураторством посольства США, было уволено больше половины прокурорского состава - 710 человек из 1339.