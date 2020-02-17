СМИ: В Китае от коронавируса скончался глава госпиталя по его лечению

В китайском Ухане от заражения коронавирусом умер руководитель одного из временных госпиталей. Об этом сообщает местная газета "Жэньминь Жибао".

"Директор госпиталя "Учан" Лю Чжимин умер 17 февраля, заразившись COVID19​​​. Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса", - говорится на страницах издания.

Напомним, что в конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. Сегодня же в одной только провинции Хубэй, которая считается эпицентром заражения, число заболевших превысило 54,4 тысячи человек. Случаи заражения были зафиксированы также в Гонконге, Сингапуре, Таиланде, Японии, США, Германии, Франции.