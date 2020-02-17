СМИ: В Китае от коронавируса скончался глава госпиталя по его лечению

В китайском Ухане от заражения коронавирусом умер руководитель одного из временных госпиталей. Об этом сообщает местная газета "Жэньминь Жибао".
"Директор госпиталя "Учан" Лю Чжимин умер 17 февраля, заразившись COVID19. Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса", - говорится на страницах издания.
Напомним, что в конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. Сегодня же в одной только провинции Хубэй, которая считается эпицентром заражения, число заболевших превысило 54,4 тысячи человек. Случаи заражения были зафиксированы также в Гонконге, Сингапуре, Таиланде, Японии, США, Германии, Франции.