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17.02.2020 21:15
Рубрика: В мире

СМИ: В Китае от коронавируса скончался глава госпиталя по его лечению

Текст: Диана Ковалева

В китайском Ухане от заражения коронавирусом умер руководитель одного из временных госпиталей. Об этом сообщает местная газета "Жэньминь Жибао".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Директор госпиталя "Учан" Лю Чжимин умер 17 февраля, заразившись COVID19​​​. Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса", - говорится на страницах издания.

Напомним, что в конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. Сегодня же в одной только провинции Хубэй, которая считается эпицентром заражения, число заболевших превысило 54,4 тысячи человек. Случаи заражения были зафиксированы также в Гонконге, Сингапуре, Таиланде, Японии, США, Германии, Франции.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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