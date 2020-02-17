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17.02.2020,  
12:22
Текст:  Антон Валагин

США запустили из-под воды баллистическую ракету Trident II

Американская атомная подлодка Maline произвела подводный пуск баллистической ракеты Trident II.

Фото: Юрий Шипилов/Wikimedia.org
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Запуск был выполнен из территориальных вод США у побережья Калифорнии. Ракета не несла боезаряда, сообщила пресс-служба ВМС. Тестовый пуск позволил собрать дополнительные данные о характеристиках, надежности и точности оружия.

МБР Trident II - баллистическая ракета межконтинентального класса, ею оснащаются атомные субмарины ВМС США и Великобритании.

Ранее стало известно об оснащении ракет новыми ядерными боеголовками W76-2 малой мощности - 5 килотонн вместо обычных 100. Первая подлодка с новым оружием вышла на боевое дежурство.

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США
Фото: Пресс-служба Северного флота
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