США запустили из-под воды баллистическую ракету Trident II

#USNavy sea-based nuclear deterrence = #NavyLethality



A scheduled test flight of a Trident II missile from #USSMaine (SSBN-741), an Ohio-class ballistic missile submarine, conducted off the coast of San Diego, California, Feb 12.



Details: https://t.co/bEEHXUJnQQ pic.twitter.com/WWQ9n8xqX2 — U.S. Navy (@USNavy) February 13, 2020

Американская атомная подлодка Maline произвела подводный пуск баллистической ракеты Trident II.

Запуск был выполнен из территориальных вод США у побережья Калифорнии. Ракета не несла боезаряда, сообщила пресс-служба ВМС. Тестовый пуск позволил собрать дополнительные данные о характеристиках, надежности и точности оружия.

МБР Trident II - баллистическая ракета межконтинентального класса, ею оснащаются атомные субмарины ВМС США и Великобритании.

Ранее стало известно об оснащении ракет новыми ядерными боеголовками W76-2 малой мощности - 5 килотонн вместо обычных 100. Первая подлодка с новым оружием вышла на боевое дежурство.