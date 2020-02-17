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Стоимость The Division 2 в Ubisoft Store упала до 99 рублей

Текст:   Богдан Бобров
14.02.2020,  
12:37
Фото: Ubisoft Фото: Ubisoft
Фото: Ubisoft

В онлайн-магазине Ubisoft Store цена на игру The Division 2 упала до рекордной отметки в 99 рублей.

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Пока неясно - это ошибка платформы издателя или умышленная попытка подстегнуть интерес геймеров к проекту. Дело в том, что размер скидки указан как 70 процентов, то есть стоимость по акции при фул-прайсе в 1999 рублей должна составлять 599 рублей.

Но при добавлении товара в корзину скидка пересчитывается и составляет уже 95 проеценттоа - оплата проходит нормально и игра добавляется в библиотеку.

До каких пор будут действовать особые условия, пока неизвестно.

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