Стоимость The Division 2 в Ubisoft Store упала до 99 рублей

В онлайн-магазине Ubisoft Store цена на игру The Division 2 упала до рекордной отметки в 99 рублей.

Пока неясно - это ошибка платформы издателя или умышленная попытка подстегнуть интерес геймеров к проекту. Дело в том, что размер скидки указан как 70 процентов, то есть стоимость по акции при фул-прайсе в 1999 рублей должна составлять 599 рублей.

Но при добавлении товара в корзину скидка пересчитывается и составляет уже 95 проеценттоа - оплата проходит нормально и игра добавляется в библиотеку.

До каких пор будут действовать особые условия, пока неизвестно.