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17.02.2020 14:05
Рубрика: Общество

Открытие палеонтологов опровергло теорию происхождения динозавров

Текст: Денис Передельский
Фото: Warsaw University Фото: Warsaw University
Фото: Warsaw University

Ученые из Варшавского университета (Польша) установили, что предки динозавров были четвероногими, а не двуногими существами, как считалось до сих пор.

Отчет об исследовании опубликован на сайте университета. Его провели сотрудники факультета биологии. Они изучили окаменелые останки рептилии триасового периода под названием Silesaurus opolensis. Скелеты около 15 лет назад были найдены в польской Силезии.

Фото: iStock
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Ученых интересовало, как двигались эти ящеры. Известно, что динозавры принадлежат к той же эволюционной линии, что и птицы. Около 250 миллионов лет назад они отделились от эволюционной линии крокодиломорфов.

Это стало возможным благодаря усовершенствованию "средств передвижения". И динозавры, и птицы начинали свою эволюцию с простых конечностей, которые располагались по сторонам, однако постепенно "подтянули" их под свое туловище.

До сих пор считалось, что предки динозавров постепенно изменяли свою бедренную кость - до тех пор, пока она не вошла сбоку в вертикальную впадину тазобедренного сустава. Это позволило древним существам передвигаться только на двух ногах, что позволило им одержать победу в эволюционной гонке. Одним из самых известных представителей этих ящеров является тираннозавр Рекса.

Однако изучение силезавра показало, что эволюция могла происходить совершенно иначе. Дело в том, что Silesaurus opolensis был динозавроподобным архозавром. Причем это животное не напоминало других известных на тот момент науке предков динозавров. Его главным отличием были длинные и тонкие передние конечности.

Польские ученые выяснили, что передние конечности Silesaurus были полностью выпрямлены. Их мышцы были устроены так, что позщволяли этим конечностям использоваться в качестве надежной опоры при передвижении. Подобное строение наблюдается у ранних гигантских травоядных динозавров.

В отличие от них, силезавры были размером с крупного пса. Это означает, что хищники представляли для них реальную угрозу. Вероятно, силезавры умели быстро бегать - другого способа спасти свою жизнь у них не было.

Строение задних конечностей, в частности впадины тазобедренного сустава, у этих существ напоминало строение крокодиломорфов. Основную роль при перемещении, особенно во время бега, у силезавров играли задние конечности. Они придавали энергию, а передние конечности выполняли опорные функции.

Фото: Julius Csotonyi/royaltyrrellmuseum.wpcomstaging.com
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Исследователи считают, что подобным образом перемещались и другие виды предков динозавров. Впрочем, у этой гипотезы уже появилось немало противников. Скептики полагают, что силезавры могли быть всего лишь отклонением от основной эволюционной линии динозавров. Но авторы работы уверены в обратном.

"Мы считаем, что существующая гипотеза о возникновения динозавров является неправильной, - говорит соавтор исследования доктор Матеуш Таланда. - По нашим представлениям динозавры произошли непосредственно от четвероногих животных".

Полностью исследование опубликовано в журнале Journal of Anatomy.

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