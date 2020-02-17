Трамп на своем лимузине открыл гонки NASCAR во Флориде

Президент США Дональд Трамп открыл соревнования Daytona 500 гоночной ассоциации NASCAR в городе Дейтона-Бич (штат Флорида), проехав по трассе на своем лимузине, известном как "The Beast" (Зверь).

В этом проезде участвовал не только автомобиль американского лидера, но и машины сопровождения, которые преодолели в общей сложности четверть круга, сообщает РИА Новости. Трамп, который принимал участие в мероприятии вместе с супругой Меланьей, также выступил с речью перед собравшимися, назвав их патриотами, а гонку - истинной славой Америки.

Кстати, нынешний хозяин Белого дома - не первый президента США, посетивший Daytona 500, которая проводится с 1959 года и считается самых престижных среди соревнований NASCAR. Ранее на этих гонках бывали младший и старший Буши, а также Рональд Рейган.