В ДТП в Южной Корее пострадали более 30 человек

Один человек погиб и несколько десятков получили ранения различной степени тяжести в ходе крупного ДТП в Южной Корее. Местные СМИ до сих приводят разные данные по количеству пострадавших.

Инцидент произошел 17 февраля в 12 часов 23 минуты дня по местному времени (6:23 утра мск) на скоростном шоссе между городами Сунчхон и Ванчжу в провинции Северная Чолла, что на юге Республики Корея. В тоннеле из-за обледенения трассы столкнулись несколько машин, затем в завал стали врезаться следовавшие за ними автомобили. В результате аварии загорелся грузовик-цистерна, перевозивший каустическую соду, начался пожар.

Выяснилось, что примерно в это же время буквально в нескольких сотнях метрах от этого ДТП в следующем тоннеле произошла еще одна авария с участием пяти автомобилей.

Согласно данным полиции и службы спасения провинции Северная Чолла, в настоящий момент подтверждена гибель одного человека, еще 37 получили ранения различной степени тяжести. В обоих ДТП столкнулись более двадцати автомобилей. Однако некоторые СМИ заявили, что в ДТП пострадало 213 человек. Власти же отмечают, что точное количество раненых они смогут озвучить позже, когда завершат тушение пожара.

На месте происшествия продолжают работать полицейские, пожарные и медики, но до сих пор из тоннеля валят клубы дыма. В ликвидации последствий аварий принимают участие в общей сложности 43 спецавтомобиля и 125 сотрудников.