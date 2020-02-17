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18.02.2020 00:45
Рубрика: Власть

Выход в свет

В Госдуме обсудили нормы на электроэнергию
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Столичный выпуск № 34(8088)
На необходимость введения для населения определенных норм потребления электроэнергии, сверх которых оплачивать электричество нужно по более высоким тарифам, указали участники "круглого стола" в Госдуме, посвященного теме тарифного регулирования в электроэнергетике.

Как отметили на "круглом столе", сейчас существуют различные формы перекрестного субсидирования (когда пониженные тарифы для одних групп потребителей компенсируются завышенными тарифами для других): между населением и другими потребителями, между крупными и небольшими предприятиями, между электроэнергией и теплом и др.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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По словам Ольги Темной из Института экономики естественных монополий РАНХиГС, самая большая доля перекрестного субсидирования тарифа на передачу электроэнергии приходится на сельское население и городское население с электроплитами. При этом затраты на содержание сетей в сельской местности значительно выше из-за меньшей плотности жилья. Кроме того, там немало коттеджей с большой подключенной мощностью, но их владельцы платят лишь за киловатты, используемые в несколько летних выходных дней. "Мы предлагаем ввести для населения фиксированную ставку на содержание электросетей в расчете на киловатт присоединенной мощности, чтобы это могло возмещать затраты на содержание сетей даже в случае, если электропотребление жилого объекта составляет за год мизерную величину. По нашим оценкам, оплата по фиксированной ставке должна составить в среднем половину сбора за электроэнергию", - сказала Темная.

Для жителей городских домов с электроплитами необходимо, по ее мнению, ввести так называемую "кухонную норму". Сейчас для владельцев электроплит тариф ниже, чем для их соседей из газифицированных домов. "Это устанавливалось в свое время, чтобы соответствовали затраты людей, у которых электроплиты, затратам людей с газовыми плитами. Однако сейчас в домах, оборудованных электроплитами, возросло электропотребление за счет стиральных, посудомоечных машин, кондиционеров. Не совсем понятно, почему люди в домах с газовой плитой должны платить за это потребление по стандартному тарифу, а там, где электроплита - по пониженному?" - отмечает Темная.

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