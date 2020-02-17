В Госдуме оценили призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР

Недопустимо путать правопреемство и политический режим - об этом заявили в Госдуме в связи с позицией судьи Конституционного суда (КС) РФ Константина Арановского, который назвал СССР "незаконно созданным государством". По его мнению, Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он высказал в дополнении к декабрьскому постановлению КС о возмещении трем женщинам жилья, отнятого в ходе советских репрессий.

Арановский назвал РФ государством, "не причастным к тоталитарным преступлениям" СССР. Сам Советский Союз он оценил как "незаконно созданное государство", правопреемником которого в вопросах вины за репрессии не может выступать Россия.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что правопреемство не касается преемственности политического режима. "Это касается совсем других вещей, - объяснил Емельянов, которого цитирует РИА Новости. - И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции. Можно по-разному оценивать политический режим, но к правопреемству это не имеет отношения".

Парламентарий привел в пример Францию - по его словам, никому не приходит в голову, что "Франция-республика" не правопреемница "Франции-монархии".