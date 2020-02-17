В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Однако правительство документ не поддержало, так как нашло недостатки в финансово-экономическом обосновании документа.
Автор предложил восстановить индексацию, начиная с нынешнего года. Сенатор подсчитал, что это увеличит расходы Пенсионного фонда РФ в 2020 году на 368,5 млрд рублей, в 2021 году - на 426,4 млрд, в 2022 году - на 524,6 млрд. Однако за счет роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров эти цифры могут быть меньше, говорится в пояснительной записке.
Для финансирования инициативы Иконников предложил использовать часть профицита федерального бюджета, размер которого, указал он, в 2020 году составит 876,1 млрд рублей.
Правительство РФ инициативу сенатора не поддержало. В своем отзыве кабмин указал, что индексация выполняет роль компенсации инфляционных издержек. А для работающих пенсионеров они покрываются за счет заработной платы. Кроме того, отметил кабмин, инициатива подготовлена без учета всех требований статьи 83 Бюджетного кодекса, где говорится о порядке определения источников расходов.