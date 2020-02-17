В Японии обвинение потребовало смертной казни для убившего 19 инвалидов

Прокуроры требуют назначить высшую меру наказания японцу Сатоси Уэмацу, который несколько лет назад устроил расправу в доме для людей с ограниченными умственными возможностями. Тогда в результате преступления погибли девятнадцать человек.

Защита обвиняемого настаивает на его невменяемости, передает телерадиокомпания NHK. Прения сторон продолжатся 19 февраля. Ожидается, что суд вынесет вердикт в середине марта, сообщает газета Mainichi shimbun.

Напомним, что страшная трагедия произошла в июле 2016 года в соседней со столичным мегаполисом префектуре Канагава. В результате резни погибли 19 человек, еще около 26 получили ранения различной степени тяжести. Всего на территории учреждения для инвалидов размещалось 149 постояльцев.

Позже стражи порядка установили, что Сатоси Уэмацу работал в учреждении для инвалидов, прежде чем устроил там резню. Преступник сам сдался в руки полиции. Он просто пришел в участок и сознался в содеянном, после чего был задержан.