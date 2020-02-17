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17.02.2020 10:11
Рубрика: Спорт

В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: Chris McGrath/Getty Images Фото: Chris McGrath/Getty Images
Фото: Chris McGrath/Getty Images

В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года. Об этом журналистам рассказали в оргкомитете "Токио-2020".

Фото: ОКР
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"Объединенные одним чувством" (United by emotion) - именно эта фраза станет слоганом предстоящих игр в Токио. Девиз, как рассказали в оргкомитете соревнований, подчеркивает силу спорта объединять людей из разных слоев общества.

В японской столице рассчитывают, что летняя Олимпиада позволит спортсменам и гостям соревнований, а также многим людям из разных стран понять, что в мире куда больше вещей, которые объединяют людей, чем разъединяют.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

Спорт Олимпийские игры В мире Восточная Азия Япония Олимпиада-2020

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