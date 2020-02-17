В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года. Об этом журналистам рассказали в оргкомитете "Токио-2020".

"Объединенные одним чувством" (United by emotion) - именно эта фраза станет слоганом предстоящих игр в Токио. Девиз, как рассказали в оргкомитете соревнований, подчеркивает силу спорта объединять людей из разных слоев общества.

В японской столице рассчитывают, что летняя Олимпиада позволит спортсменам и гостям соревнований, а также многим людям из разных стран понять, что в мире куда больше вещей, которые объединяют людей, чем разъединяют.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.