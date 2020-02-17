В Кремле предложили Зеленскому обсудить патрулирование границы с Донбассом

Идея президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы в Донбассе на период подготовки местных выборов должна обсуждаться с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, считают в Кремле.

"Это новая инициатива", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик", - подчеркнул он. С ними нужно разговаривать, чтобы понимать их позицию, сказал представитель Кремля.

"Автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - констатировал Песков.