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17.02.2020 18:16
Рубрика: В мире

В Ливии приветствовали роль России в решении конфликта в стране

Текст: Диана Ковалева

Ливийское временное правительство приветствует роль Москвы в разрешении конфликта в стране и благодарит президента России Владимира Путина за предпринимаемые усилия. Об этом заявил министр иностранных дел временного правительства Абдулхади Аль-Хувейдж.

"Мы поддерживаем и приветствуем роль России в решении ливийского конфликта. Мы приветствуем и благодарим президента Путина за те усилия, которые он прилагает во благо нашей страны", - сказал Аль-Хувейдж.

Фото: REUTERS/Michael Dalder
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Напомним, что после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в результате операции НАТО в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В стране возникло двоевластие с избранным народом парламентом при поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) на востоке и сформированным при содействии ООН и Евросоюза правительством Фаиза Сараджа на западе.

Ситуация в стране обострилась в апреле прошлого года, когда ЛНА начала наступление на Триполи для того, чтобы "освободить его от террористов". 19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и ряда других стран. На саммите также присутствовали премьер Саррадж и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар. Однако организовать прямые переговоры между ними не удалось. В итоге участники конференции призвали к прекращению огня в Ливии, воздержанию от вмешательства в конфликт и соблюдению действующего эмбарго на поставку вооружений противоборствующим сторонам. Помимо этого, было выдвинуто предложение о создании комитета по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. Первое заседание нового органа уже прошло в Мюнхене.

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