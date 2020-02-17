Культура
17.02.2020 15:00
Текст: Татьяна Хорошилова (sh@rg.ru)

В Минске стартовали съемки сериала "Дед Морозов"

В Минске начались съемки проекта "Дед Морозов" производства "Киностудии КИТ". Сериал основан на реальных событиях: это история о человеке, который ушел на фронт 87-летним стариком. За спиной у него была подготовка покушения на Александра II, царские тюрьмы. А впереди - окопы, пули, кровь и гибель товарищей, жизни которых на войне становятся дороже, чем собственная…
Фото: gpm-kit.ru Фото: gpm-kit.ru
gpm-kit.ru

Николай Александрович Морозов - личность историческая. Он был и революционером, и террористом. Его приговорили к пожизненной каторге, около 30 лет он провел в царских тюрьмах. Начало Великой Отечественной Войны Николай Александрович встретил уже глубоким стариком. Но когда понял, что нужен Родине, ушел добровольцем на фронт. На тот момент ему исполнилось 87 лет.

Фото: Sony Pictures Productions and Releasing Russia
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История Морозова - это история не столько о войне, сколько о раскаянии и покаянии, потому что под конец жизни Морозов чувствовал вину за то, что натворил в юности…

- История покаяния Морозова очень важна, - рассказал режиссер Юрий Попович.-

Во время покушения на Александра II был случайно убит 14-летний мальчик. И хотя Морозов лично не участвовал в покушении, смерть подростка, произошедшая отчасти и по его вине, стала переломным моментом в его мировоззрении: от идей экстремизма он развернулся в сторону науки и познания мира.

Тема покаяния главного героя красной нитью пройдет через все полотно картины "Дед Морозов". 15-летний Илья сбежит на фронт, чтобы отомстить за гибель отца, и Николай Александрович отправится на поиски мальчика.

С кандидатурой на роль Николая Морозова определились не сразу. В кастинге принимали участие известные актеры, однако самыми удачными оказались пробы Аристарха Ливанова. Аристарх Евгеньевич немного моложе своего героя: ему 72 года.

Поскольку проект охватывает большую часть жизни Морозова, в том числе молодые годы, эту роль Ливанов разделит с молодым рижским артистом Николаем Шестаковым. Шестаков сыграет в сценах, где Морозову 26-50 лет. А Ливанов возьмет на себя промежуток времени 60-87.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Помимо Аристарха Ливанова в фильме снимаются Евгений Морозов, Нино Кантария, Эммануил Виторган, белорусская актриса Алла Пролич, Максим Сапрыкин, Филипп Рейнхардт и другие.

Основное действие картины происходит на фронте, в 1942 году. Специально для съемок в Минске строятся масштабные военные декорации. В Беларуси под Минском серьезная база для натурных съемок - есть натурная площадка, на которой уже построены декорации военного лагеря, окопы, утепленные блиндажи.

Премьера сериала "Дед Морозов" состоится на телеканале НТВ.

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