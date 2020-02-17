В Минске стартовали съемки сериала "Дед Морозов"

В Минске начались съемки проекта "Дед Морозов" производства "Киностудии КИТ". Сериал основан на реальных событиях: это история о человеке, который ушел на фронт 87-летним стариком. За спиной у него была подготовка покушения на Александра II, царские тюрьмы. А впереди - окопы, пули, кровь и гибель товарищей, жизни которых на войне становятся дороже, чем собственная…

Николай Александрович Морозов - личность историческая. Он был и революционером, и террористом. Его приговорили к пожизненной каторге, около 30 лет он провел в царских тюрьмах. Начало Великой Отечественной Войны Николай Александрович встретил уже глубоким стариком. Но когда понял, что нужен Родине, ушел добровольцем на фронт. На тот момент ему исполнилось 87 лет.

История Морозова - это история не столько о войне, сколько о раскаянии и покаянии, потому что под конец жизни Морозов чувствовал вину за то, что натворил в юности…

- История покаяния Морозова очень важна, - рассказал режиссер Юрий Попович.-

Во время покушения на Александра II был случайно убит 14-летний мальчик. И хотя Морозов лично не участвовал в покушении, смерть подростка, произошедшая отчасти и по его вине, стала переломным моментом в его мировоззрении: от идей экстремизма он развернулся в сторону науки и познания мира.

Тема покаяния главного героя красной нитью пройдет через все полотно картины "Дед Морозов". 15-летний Илья сбежит на фронт, чтобы отомстить за гибель отца, и Николай Александрович отправится на поиски мальчика.

С кандидатурой на роль Николая Морозова определились не сразу. В кастинге принимали участие известные актеры, однако самыми удачными оказались пробы Аристарха Ливанова. Аристарх Евгеньевич немного моложе своего героя: ему 72 года.

Поскольку проект охватывает большую часть жизни Морозова, в том числе молодые годы, эту роль Ливанов разделит с молодым рижским артистом Николаем Шестаковым. Шестаков сыграет в сценах, где Морозову 26-50 лет. А Ливанов возьмет на себя промежуток времени 60-87.

Помимо Аристарха Ливанова в фильме снимаются Евгений Морозов, Нино Кантария, Эммануил Виторган, белорусская актриса Алла Пролич, Максим Сапрыкин, Филипп Рейнхардт и другие.

Основное действие картины происходит на фронте, в 1942 году. Специально для съемок в Минске строятся масштабные военные декорации. В Беларуси под Минском серьезная база для натурных съемок - есть натурная площадка, на которой уже построены декорации военного лагеря, окопы, утепленные блиндажи.

Премьера сериала "Дед Морозов" состоится на телеканале НТВ.