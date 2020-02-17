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17.02.2020 13:31
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

19 февраля - пресс-конференция на тему: "К 75-летию Победы: о механизме противодействия искажению истории Второй мировой войны"

19 февраля (среда) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция научного руководителя Института всеобщей истории РАН, академика Александра Огановича Чубарьяна на тему: "К 75-летию Победы: о механизме противодействия искажению истории Второй мировой войны".
Академик Александр Чубарьян. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Академик Александр Чубарьян. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Академик Александр Чубарьян. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

На пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

- кто развязал Вторую мировую войну;

- нужно ли закрепить за нашей страной в Конституции статус державы-победительницы;

- что могут российские ученые противопоставить натиску фейковой истории;

- роль ученых-историков в создании Центра архивных документов Второй мировой войны.

Общество История Медиацентр "РГ": Анонсы

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