19 февраля (среда) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция научного руководителя Института всеобщей истории РАН, академика Александра Огановича Чубарьяна на тему: "К 75-летию Победы: о механизме противодействия искажению истории Второй мировой войны".

Академик Александр Чубарьян. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС