19 февраля (среда) в 12:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция научного руководителя Института всеобщей истории РАН, академика Александра Огановича Чубарьяна на тему: "К 75-летию Победы: о механизме противодействия искажению истории Второй мировой войны".
Академик Александр Чубарьян. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
На пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:
- кто развязал Вторую мировую войну;
- нужно ли закрепить за нашей страной в Конституции статус державы-победительницы;
- что могут российские ученые противопоставить натиску фейковой истории;
- роль ученых-историков в создании Центра архивных документов Второй мировой войны.