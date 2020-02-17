Новости

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отменили в Китае из-за коронавируса 22:14
Протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил об угрозах в свой адрес 21:35
Первая ступень Falcon 9 промахнулась при посадке 21:27
Минобрнауки представит новую методику распределения бюджетных мест 21:21
СМИ: В Китае от коронавируса скончался глава госпиталя по его лечению 21:15
Какие цифровые тренды в образовании выявила выставка Bett 2020 В Лондоне 21:13
В Москве обсудили меры по совершенствованию работы ЕЭК 20:59
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров 20:52
Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix 20:25
Россия выразила озабоченность из-за неонацистских проявлений в БиГ 20:04
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб 19:38
Путин назвал блестящим выступление Логинова на ЧМ-2020 по биатлону 19:32
Путин поздравил конькобежцев с триумфом 19:27
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск 19:22
Кокорин забил два мяча в ворота "Динамо" в дебютном матче за "Сочи" 19:18
В тюрьме умер осужденный "краснодарский каннибал" 19:09
Росгвардия завоевала серебро на международных соревнованиях в Дубае 18:54
Биологи объяснили исключительную заразность коронавируса 18:52
Образовательные программы колледжей скорректируют под нужды бизнеса 18:37
В "Царское Село" вернулись туфельки дочери Николая II 18:28
В Поморье и Петербурге установят памятники Федору Абрамову 18:27
Путин сменил посла в Венесуэле 18:19
В Ливии приветствовали роль России в решении конфликта в стране 18:16
В Омске вынесли приговор по делу о гибели пятерых детей после взрыва 18:16
СМИ: Шишкин подпишет контракт со "Спартаком" 18 февраля 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 22:10
Рубрика: Власть

Паспорт прививок

Ответственность за нарушение карантина могут усилить
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
У каждого россиянина может появиться электронный прививочный паспорт, а за пропаганду отказа от вакцинации может быть введена ответственность. Эти и другие меры депутаты Госдумы обсудили с Роспотребнадзором и Минздравом. Участники парламентских слушаний затронули и актуальную тему защиты от коронавируса - в частности, было предложено ужесточить наказание за побеги из больниц в нарушение карантинного режима.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На проблему с побегами в ходе выступления обратил внимание лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как раз во время слушаний в Госдуме Петроградский районный суд Петербурга принял решение о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской больницы Аллы Ильиной. До этого в больницы вернули еще двоих пациентов. Лидер ЛДПР предложил наделить главу Роспотребнадзора чрезвычайными полномочиями по закрытию учреждений и введению карантина в случае необходимости. Кроме того, он вышел с инициативой усилить ответственность за нарушение карантинного режима.

За публичные призывы против вакцинации предложили наказывать

"Мы готовы будем предложить вам изменения по усилению ответственности, по усилению карантинного режима и так далее", - отреагировала глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что меры, которые сегодня есть в распоряжении властей, считались достаточными еще какое-то время назад. Но мир меняется, и изменения необходимы, согласилась глава ведомства.

Большая часть дискуссии на слушаниях была посвящена эффективности вакцинации. Ряд участников предложили ввести ответственность за распространение недостоверной информации о прививках и публичные призывы к отказу от них. В частности, с этой идеей выступил главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико. Он предложил наказывать и родителей за отказ от профилактического вакцинирования детей. Кроме того, эксперт заявил о необходимости усилить ответственность врачей, распространяющих информацию о вакцинации, не соответствующую принципам доказательной медицины.

Минздрав предлагает расширить Национальный календарь вакцинации

Об ответственности за пропаганду антипрививочных идей предложил подумать и член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Ведь авторы таких сообщений, по словам депутата, призывают "совершать то, что оставит их детей в опасной ситуации". Говоря об актуальности темы, он заявил, что в России с каждым годом снижаются показатели "привитости" населения.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск

Замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает, что для всех россиян должны вестись пожизненные электронные прививочные паспорта, начиная с детского возраста. В таком документе будет содержаться вся информация не только о прохождении прививок, но и сведения об отказах от вакцинации. Помимо этого парламентарий предложил усовершенствовать Национальный календарь прививок.

Минздрав это как раз и предлагает, рассказал замминистра Сергей Краевой. Речь, по его словам, идет о том, чтобы включить в календарь прививки от гемофильной инфекции для всех детей (не только из групп риска), от папилломавирусной, менингококковой, ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Краевой добавил, что "расширение календаря зависит от возможностей отечественных производителей выпускать надежные вакцины".

Для развития профилактики инфекций в России, рекомендовал Николай Брико, следует не только расширять Национальный календарь прививок, но и создавать корпоративные календари, где приоритет будет отдаваться вакцинации взрослых и пожилых людей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Правительство Роспотребнадзор Правительство Минздрав

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Литва проиграла дело о претензиях к "Газпрому" на 1,4 млрд евро
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Технологии
Технологии
В электронную форму переведут еще 47 госуслуг