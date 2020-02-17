У каждого россиянина может появиться электронный прививочный паспорт, а за пропаганду отказа от вакцинации может быть введена ответственность. Эти и другие меры депутаты Госдумы обсудили с Роспотребнадзором и Минздравом. Участники парламентских слушаний затронули и актуальную тему защиты от коронавируса - в частности, было предложено ужесточить наказание за побеги из больниц в нарушение карантинного режима.

На проблему с побегами в ходе выступления обратил внимание лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как раз во время слушаний в Госдуме Петроградский районный суд Петербурга принял решение о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской больницы Аллы Ильиной. До этого в больницы вернули еще двоих пациентов. Лидер ЛДПР предложил наделить главу Роспотребнадзора чрезвычайными полномочиями по закрытию учреждений и введению карантина в случае необходимости. Кроме того, он вышел с инициативой усилить ответственность за нарушение карантинного режима.

"Мы готовы будем предложить вам изменения по усилению ответственности, по усилению карантинного режима и так далее", - отреагировала глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что меры, которые сегодня есть в распоряжении властей, считались достаточными еще какое-то время назад. Но мир меняется, и изменения необходимы, согласилась глава ведомства.

Большая часть дискуссии на слушаниях была посвящена эффективности вакцинации. Ряд участников предложили ввести ответственность за распространение недостоверной информации о прививках и публичные призывы к отказу от них. В частности, с этой идеей выступил главный внештатный эпидемиолог минздрава Николай Брико. Он предложил наказывать и родителей за отказ от профилактического вакцинирования детей. Кроме того, эксперт заявил о необходимости усилить ответственность врачей, распространяющих информацию о вакцинации, не соответствующую принципам доказательной медицины.

Минздрав предлагает расширить Национальный календарь вакцинации

Об ответственности за пропаганду антипрививочных идей предложил подумать и член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Ведь авторы таких сообщений, по словам депутата, призывают "совершать то, что оставит их детей в опасной ситуации". Говоря об актуальности темы, он заявил, что в России с каждым годом снижаются показатели "привитости" населения.

Замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает, что для всех россиян должны вестись пожизненные электронные прививочные паспорта, начиная с детского возраста. В таком документе будет содержаться вся информация не только о прохождении прививок, но и сведения об отказах от вакцинации. Помимо этого парламентарий предложил усовершенствовать Национальный календарь прививок.

Минздрав это как раз и предлагает, рассказал замминистра Сергей Краевой. Речь, по его словам, идет о том, чтобы включить в календарь прививки от гемофильной инфекции для всех детей (не только из групп риска), от папилломавирусной, менингококковой, ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Краевой добавил, что "расширение календаря зависит от возможностей отечественных производителей выпускать надежные вакцины".

Для развития профилактики инфекций в России, рекомендовал Николай Брико, следует не только расширять Национальный календарь прививок, но и создавать корпоративные календари, где приоритет будет отдаваться вакцинации взрослых и пожилых людей.