В Роструде напомнили о длинных выходных из-за Дня защитника Отечества

Новости

В Карелии перевернулся автобус с девятнадцатью туристами 10:21
В ДТП в Южной Корее пострадали более 30 человек 10:19
В Красноярском крае четыре человека отравились угарным газом 10:15
Жители КНДР отметили день рождения Ким Чен Ира в медицинских масках 10:12
В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года 10:11
Видео: водитель утопил свой пикап в небольшой, как ему показалось, луже 10:02
Вице-премьеры подготовят программы развития проблемных регионов 10:00
В Красноярске школьник умер от отравления неизвестным веществом 09:54
Состав участников Токийского марафона сократят из-за коронавируса 09:53
Во Владивостоке в массовом ДТП столкнулись 10 машин 09:49
В Кургане с маршрута сняли водителя в наркотическом опьянении 09:45
В Японии обвинение потребовало смертной казни для убившего 19 инвалидов 09:39
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине 09:30
Суд оставил под арестом обвиняемого во взятке экс-главу Челябинска 09:22
Пермячка приютила спасенную от эвтаназии собаку из Нижнего Новгорода 09:19
В Москве расширили зону платной парковки 09:09
Kia показала новый Sorento на официальных фото 09:01
В Японии из-за коронавируса отменят приветствие императора 08:57
День рождения Ким Чен Ира северокорейцы встретили в масках 08:49
Рублев и Александрова поднялись в рейтингах 08:40
Во Франции вандалы разрисовали китайский ресторан из-за коронавируса 08:35
Захарова ответила протоиерею Смирнову на слова о гражданских женах 08:28
В Прикамье на шахте произошла вспышка газа 08:22
Трамп в беседе с Эрдоганом выразил озабоченность происходящим в Идлибе 08:16
Агент под прикрытием: новый Volkswagen Polo снова заметили в России 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Чем отличается новый плацкартный вагон
Чем отличается новый плацкартный вагон
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
Задайте вопросы о том, как сделать маршрут детей до школы безопасным
17.02.2020 09:15
Рубрика: Общество

В Роструде напомнили о длинных выходных из-за Дня защитника Отечества

Текст: Ольга Игнатова
День защитника Отечества россияне будут праздновать в этом году с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Так как сам праздник 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. А следующая рабочая неделя продлится только 4 дня - с 25 по 28 февраля.

Еще длинные выходные ожидают россиян в марте. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня - с 10 по 13 марта.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Гидрометцентр: В Москву придет апрельская погода

А вот рассчитывать на сокращенные рабочие дни перед 23 февраля и 8 марта россиянам в массовом порядке не стоит. По закону на час сокращается продолжительность рабочего времени непосредственно в предпраздничные дни. Соответственно, если бы в этом году День защитника Отечества и Международный женский день располагались бы в середине недели, то 22 февраля и 7 марта работодатели отпустили бы сотрудников на час раньше. Но в этом году не так.

Впрочем у работодателя есть право принять внутренние решение и распустить сотрудников по домам перед праздниками пораньше. Или вообще дать им дополнительный выходной. Правда, в этом случае этот день может впоследствии не войти в оплату по итогам месяца.

Как считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, Россия - не самая празднующая страна. И США, и Германия имеют больше официальных праздничных дней - 12-14. А самое большое количество официальных праздников в Японии.

Общество Ежедневник Праздники Все о выходных и праздниках

Главное сегодня

Вице-премьеры подготовят программы развития проблемных регионов
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Захарова ответила протоиерею Смирнову на слова о гражданских женах
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Смолов прокомментировал свой первый гол за "Сельту"
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам