В Роструде напомнили о длинных выходных из-за Дня защитника Отечества

День защитника Отечества россияне будут праздновать в этом году с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде.

Так как сам праздник 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. А следующая рабочая неделя продлится только 4 дня - с 25 по 28 февраля.

Еще длинные выходные ожидают россиян в марте. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня - с 10 по 13 марта.

А вот рассчитывать на сокращенные рабочие дни перед 23 февраля и 8 марта россиянам в массовом порядке не стоит. По закону на час сокращается продолжительность рабочего времени непосредственно в предпраздничные дни. Соответственно, если бы в этом году День защитника Отечества и Международный женский день располагались бы в середине недели, то 22 февраля и 7 марта работодатели отпустили бы сотрудников на час раньше. Но в этом году не так.

Впрочем у работодателя есть право принять внутренние решение и распустить сотрудников по домам перед праздниками пораньше. Или вообще дать им дополнительный выходной. Правда, в этом случае этот день может впоследствии не войти в оплату по итогам месяца.

Как считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, Россия - не самая празднующая страна. И США, и Германия имеют больше официальных праздничных дней - 12-14. А самое большое количество официальных праздников в Японии.