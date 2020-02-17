Вице-премьеры подготовят программы развития проблемных регионов

Вице-премьеры по поручению председателя правительства подготовят программы развития проблемных регионов.

- В самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий, - распорядился Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. - Им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по пять миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года.

Программы предстоит скоординировать с Министерством финансов, а контролировать реалистичность будет Минэкономразвития, чтобы, как выразился премьер, они состояли из конкретных, эффективных мероприятий, направленных на решение четко обозначенных задач, которые поставил президент.