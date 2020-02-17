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17.02.2020,  
14:43
Текст:  Антон Валагин

Видео: хуситы сбили саудовский Tornado

Хуситская группировка "Ансар Аллах", контролирующая густонаселенные северо-западные районы Йемена и столицу страны Сану, сообщила об уничтожении саудовского истребителя-бомбардировщика Tornado в провинции Эль-Джауф.

- Нарушение воздушного пространства Йемена более недопустимо, - подчеркнули в группировке.

Фото: U.S. Navy
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Саудовская Аравия подтвердила потерю самолета. В Эр-Рияде сообщили, что Tornado разбился при оказании авиационной поддержки войскам на земле. О судьбе экипажа не сообщается.

Традиционно опубликованное хуситами видео смонтировано так, чтобы определить тип сбившего самолет зенитного комплекса было невозможно. Комментаторы отмечают, что экипаж самолета не предпринял попыток защититься от атаки с земли.

Panavia-Tornado - истребитель-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, созданный в начале 70-х годов немецкой фирмой Messerschmitt в кооперации с британской British Aerospace и итальянской Alenia Aeronautica. Кроме этих трех стран, Tornado стоит на вооружении Саудовской Аравии.

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