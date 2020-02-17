Власти Барселоны начали снимать со зданий "желтые галстуки"

Власти Барселоны начали убирать с государственных и муниципальных зданий "желтые галстуки" и плакаты в поддержку осужденных каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости региона. После их задержания в 2017 году эти ленты появились повсеместно, что даже вызвало недовольство экологов ("галстуки" часто изготовлены из пластика).

Как передает El Mundo, к "чистке" приступили после того, как один из судов Барселоны запретил размещение этих символов на фасаде ратуши и других государственных и муниципальных зданиях. Как отмечается в вердикте, их демонстрация нарушает нейтралитет, которого должны придерживаться госслужащие вне зависимости от политической позиции отдельных чиновников, в том числе самого высокого уровня.

Примечательно, что "желтые галстуки" не исчезали с улиц каталонских городов даже в преддверии выборов весной 2019 года. Тогда ЦИК также упирала на то, что использовать националистскую символику в предвыборный период могут лишь партии, а власти должны соблюдать строгий нейтралитет. Лишь угроза отстранения от власти вынудила главу Женералитата Кима Торру уступить требованиям. Правда, затем он призвал граждан оставить ленты на балконах в знак протеста против действий Мадрида (суд над политиками в тот момент был в самом разгаре).

Напомним, "желтые галстуки" используются для выражения недовольства по всему миру. В Каталонии они появились повсеместно в 2017 году в знак протеста против задержания наиболее влиятельных каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости региона, проведение которого было запрещено Конституционным судом.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил девятерых каталонских политиков к реальным тюремным срокам за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств. Самый суровый приговор, 13 лет тюрьмы, был вынесен Ориолу Жункерасу, бывшему заместителю главы правительства Каталонии. На год меньше осудили каталонского экс-министра иностранных дел Рауля Ромева. Остальных суд приговорил к тюремному заключению на сроки от 9 до 11,5 лет. Все осужденные после освобождения не смогут занимать государственные либо выборные должности на период, равный указанному в приговоре сроку. Еще троих человек осудили за неповиновение властям, но им удалось избежать тюрьмы, суд ограничился наложением штрафа.