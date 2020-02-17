Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника

Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.

Защита Винника указывала на то, что их клиенту до сих не предоставлен доступ к материалам делам на русском языке и у него нет возможности понять, в чем его обвиняют, подготовиться к слушаниям.

"Я более 10 запросов через следственные органы и не получил ответа, кто я - свидетель, подозреваемый обвиняемый", - заявил сам Винник, когда ему было предоставлено слово.

По его словам, его права нарушены как во Франции, куда он был экстрадирован 23 января, так и в Греции, где находился под стражей ранее.