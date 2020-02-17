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17.02.2020 08:35
Рубрика: В мире

Во Франции вандалы разрисовали китайский ресторан из-за коронавируса

Текст: Андрей Васильев

На фасаде китайского ресторана Yuki Sushi во французском городке Булони-Бийанкур, принадлежащего семье выходцев из Китая, появились расистские метки, сообщает Le Parisien. Об этом в полицию в воскресенье утром сообщили посетители соседнего супермаркета.

Фото: EPA-EFE/DANIEL IRUNGU
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Полиция приехала к владельцам ресторана, чтобы предупредить о том, что в ночь с субботы на воскресенье витрина заведения была разрисована расистскими надписями. "Коронавирус, убирайся, вирус вон!", - можно было прочитать на витрине магазина. Владельцы прибыли быстро, в сопровождении членов семьи, чтобы стереть эти оскорбительные фразы.

"Конечно, мы в шоке, - сказал Сюй, племянник хозяина ресторана, который сам является владельцем табачной лавки. - Мы никогда не предполагали, что подобное случится в спокойном Булони-Бийанкур. Мой дядя владеет этим рестораном 20 лет и никогда не слышал расистских замечаний от клиентов".

Ресторан Yuki Sushi обычно закрыт до вечера воскресенья. Семья китайцев подала заявление в полицию днем в воскресенье в полдень, выразив обеспокоенность происшедшим. "Кажется, что все только началось", - сетует хозяин заведения. По его словам, члены семьи является уроженцами небольшой провинции в Китае, которая находится далеко от Ухани и в ней зарегистрировано всего несколько случаев заражения коронавирусом.

Как отмечают эксперты, китайский ресторан стал жертвой тех радикальных элементов во Франции, которых охватила "коронофобия". Непривычно безлюдным сейчас выглядит известный парижский квартал Бельвиль. В нем закрылись магазины, популярные у азиатских туристов, а его улицы пустынны.

В мире Европа Франция Распространение коронавируса COVID 19

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