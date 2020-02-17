Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в Сирии

В сирийской провинции Хасеке подразделения российской военной полиции и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы - Шейрек - Деллик - Касра - Арада-Кебира - Касра - Таврат - Шавкат - Деллик - Шейрек - Камышлы в провинции Хасеке", - уточнил глава ЦПВС контр-адмирал Олег Журавлев.

Как говорится в пресс-релизе Центра (есть в распоряжении "РГ"), подразделения российской военной полиции также прошли по маршрутам в провинциях Алеппо и Ракка, а воздушное пространство патрулировалось с аэродрома Кашимилия.

Отмечается, что все мероприятия прошли без происшествий.