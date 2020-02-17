Военные США выполнят наблюдательный полет над Россией и Беларусью

Совместная миссия Соединенных Штатов, Эстонии и Литвы в период с 17 по 21 февраля выполнит наблюдательный полет над территорией России и Беларуси в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Он уточнил, что полет пройдет с аэродрома Кубинка на шведском самолете наблюдения СААБ-340. В этот же период группа инспекторов РФ осуществит наблюдательный полет на российском самолете Ан-30Б над территорией Греческой Республики, пишет газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Напомним, в прошлом году сообщалось о желании США объявить о выходе из Договора по открытому небу. Демократы в конгрессе США призвали госсекретаря Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера отказаться от этих планов. Законодатели убеждены, что это может стать еще одним ударом по региональной стабильности.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".