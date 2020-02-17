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17.02.2020 07:23
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из своего рациона

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалист одного из Центров онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала Focus.de, что старается ежедневно, несмотря на сильную занятость в клинике, употреблять свежие овощи и фрукты, а также цельнозерновые продукты.

Фото: npdesignde / istock
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Специалист считает, что для профилактики рака необходимо соблюдать сбалансированную диету с высоким содержанием клетчатки. При этом красное мясо следует употреблять не чаще одного-двух раз в неделю, так как есть четкая связь между употреблением мяса в большом количестве и повышенным риском развития рака толстой кишки.

Как пояснила Антония Бейтцен-Хейнеке, известна связь между присутствием в рационе продуктов с сахаром (особенно сладких напитков) и онкологией, поэтому от них надо отказаться. Ту же сладкую газировку онколог посоветовала заменить несладким чаем и водой.

С Бейтцен-Хейнеке согласен и дерматолог из Германии Йенс Тесманн, который считает, что сахар является провокатором воспалительных процессов кожи.

По мнению гастроэнтеролога Дагмар Майнц, на столе должно быть больше овощей, чем фруктов. Так как последние зачастую содержат много фруктозы, и если их есть в большом количестве, то возрастает риск развития жировой болезни печени.

Специалист также посоветовала из популярных гарниров отдавать предпочтение картофелю, так как он менее калорийный и более полезный, чем белый рис или макароны.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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