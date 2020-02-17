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17.02.2020 17:13
Рубрика: Власть

Второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию может пройти 10 марта

Текст: Татьяна Замахина
На Совете Госдумы было принято решение продлить срок приема поправок, представляемых ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию РФ. Предложения профильный комитет будет принимать до 2 марта. Само второе чтение законопроекта может пройти 10 марта, не исключил председатель ГД Вячеслав Володин.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Прежний срок приема поправок завершился 14 февраля. Решение о продлении было принято по итогам встречи рабочей группы по подготовке поправок с президентом РФ. Напомним, что участники дискуссии сошлись во мнении, что сроки должны быть достаточными, чтобы рассмотреть и проработать поступающие предложения. Владимир Путин заявил, что "второе чтение можно немножко отложить, но и затягивать не нужно бесконечно".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Крашенинников комментирует ход работы над изменениями в Конституции

Как рассказал Вячеслав Володин, депутаты профильного комитета по госстроительству и законодательству согласились не уходить на региональную неделю. То есть они не уедут для работы в свои округа в последнюю неделю февраля, как это полагается в соответствии с календарем ГД на сессию. "Учитывая большое количество поправок и интерес к ним, будет обеспечена работа профильного комитета, чтобы Госдума могла подойти ко второму чтению подготовленной", - сообщил глава нижней палаты.

При таком раскладе основное чтение, скорее всего, Совет Госдумы сможет назначить на 10 марта, рассказал Володин. "Такая работа комитета нам позволит эта сделать", - отметил он.

Со 2 и до 10 марта, по его словам, будет дополнительное время, чтобы обсудить предложения с экспертами и юристами. Володин подчеркнул, что вопрос о дате второго чтения будет окончательно решен на заседании Совета ГД - "после того, как поступит последняя поправка".

Ранее о предлагаемой новой дате приема поправок рассказал председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству, сопредседатель профильной рабочей группы Павел Крашенинников.

Напомним, что базовый законопроект подготовлен по итогам президентского Послания Федеральному Собранию. Он предусматривает целый ряд изменений в сфере публичной власти, в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, ограничение количества президентских сроков, усиление социальных обязательств государства и ряд других новелл.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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