Вузы и колледжи сделают упор на практику

В законе "Об образовании в РФ" появился новый термин - "практическая подготовка": поправки вступают в силу в июле. Смогут ли они "прокачать" колледжи и техникумы? Как готовить кадры для предприятий "под ключ"? И почему у нас нельзя применить как под копирку западный опыт дуального обучения?

При дуальном обучении молодой специалист адаптируется на работе примерно за месяц. Коллеги, рабочее место, оборудование - все уже знакомо. Фото: Ксения Колесникова

По статистике, среднее профессиональное образование (СПО) в России получают более трех миллионов ребят: около 60 процентов сразу после школы идут в 3,3 тыс. колледжей и 350 вузов, ведущих подготовку по программам СПО. Но много ли выпускники умеют на выходе? Молодых специалистов приходится доучивать и переучивать, говорят работодатели.

Решение проблемы? На Западе его давно нашли. Учиться, не отрываясь от производства, - на этой идее построена система дуального обучения в Швейцарии, Германии, Австрии. У нас тоже начались серьезные подвижки.

- Создаются предпосылки для более тесной связи среднего профессионального и высшего образования с работодателями, - рассказала "РГ" ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования РАНХиГС Екатерина Есенина. - Так может быть снята одна из серьезных проблем. Раньше, чтобы взять студентов на практику по договору сетевого взаимодействия, предприятие должно было оформлять лицензию на образовательную деятельность - то есть выполнить огромное количество непрофильных для себя требований. И на это жаловались и работодатели, и колледжи, и вузы. Внесенная поправка подчеркивает, что вести практическую подготовку студентов на предприятиях можно будет и просто по договору о сотрудничестве.

Но важно не только снять лицензионный барьер, чтобы предприятие смогло обучать студентов "под себя". Необходимо дать возможность бизнесу влиять на образовательные программы: включать в них свои модули и компетенции, увеличивать долю практики.

- В российском перечне профессий и специальностей СПО около 600 позиций. Безусловно, их нужно сокращать и укрупнять, это мировой тренд, - говорит Екатерина Есенина.

По такому принципу, скажем, построены программы в Швейцарии, где побывала делегация российских экспертов. Кстати, профессий и специальностей там в системе профобразования почти в три раза меньше. Есть, к примеру, полимеханик. На него нужно учиться четыре года. Но один студент работает в авиакомпании, обслуживая самолеты, а другой - на производстве промышленных роботов. При этом у обоих единая общепрофессиональная база. И оба получат одинаковый диплом об образовании, но с разной квалификацией.

Три четверти 15-летних выпускников школ Швейцарии идут получать именно среднее профобразование. Главенствует принцип: вначале выбирают не учебное заведение, а именно место стажировки. Нашел готовое тебя обучать предприятие - считай, поступил. В целом стажировки находят 95 процентов выпускников средней школы: в систему образования включено 40 процентов всех работодателей страны.

Как правило, четыре дня в неделю швейцарские студенты проводят на производстве. Работают и получают зарплату. А параллельно осваивают теорию в профессионально-технической школе (аналог наших техникумов и колледжей), изучают экономику, право, языки, профильные предметы. До 70 процентов остаются работать на том же предприятии. Многие потом, не отрываясь от производства, поступают в высшие технические школы и академические вузы.

Реально ли внедрить такую систему в России? Или хотя бы ее элементы? Попытки были, и весьма успешные. Так, пять лет назад Агентство стратегических инициатив запустило системный проект "Подготовка рабочих кадров на основе дуального образования" в 13 пилотных регионах: 150 колледжей и техникумов, более 57 тысяч студентов и 1100 предприятий. До 50 процентов всего учебного времени российские студенты-дуальщики тоже проводят на производстве. И на некоторых предприятиях, например в Челябинской области, 70 процентов остаются работать после учебы.

Очень мощно этот проект выстрелил в Белгородской области, где над каждым колледжем взял шефство свой якорный работодатель.

- На уровне руководства региона заключены соглашения с 25 крупнейшими работодателями о подготовке кадров, - рассказала ректор белгородского Института развития образования Альбина Бучек. - Предприятие закупает в техникум, колледж или в собственный учебный центр самое современное оборудование.

Уже на втором курсе, когда закончатся общеобразовательные предметы, ребята стажируются на площадке работодателя. Им назначают наставников из числа опытных сотрудников, оплачивают питание, спецодежду, иногда проживание. И что самое важное, назначают свою стипендию - до 7 тысяч рублей. То есть вкладывается в кадры работодатель очень серьезно. Ему это выгодно.

Все чаще о внедрении дуальной системы задумываются не только колледжи, но и вузы. К примеру, Московский авиационный институт планирует открыть такие программы для среднего профобразования.

- Идет кардинальная трансформация рабочих профессий. Мастер по уровню подготовки приближается к инженеру, который может управлять высокотехнологичным оборудованием, - говорит директор филиала "Ракетно-космическая техника" МАИ в городе Химки Московской области Алексей Авдеев. - Сейчас, к примеру, мы прорабатываем вопрос организации дуального обучения совместно с НПО "Энергомаш": не только практика, но и часть теоретических курсов будет вынесены за пределы образовательной организации.

По словам специалистов, если в стандартном варианте адаптация молодого профессионала может занимать до полугода, то при дуальном обучении новый сотрудник адаптируется примерно за месяц. Это решит набившую оскомину проблему: отрыв обучения от реального производства.

Комментарий

Данил Уфимцев, руководитель управления регионального стандарта и внедрения демонстрационного экзамена Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia):

- Практика дуального обучения возможна, если в регионе есть крупный работодатель - заказчик, который заинтересован в молодых специалистах и готов в них вкладываться. Таких все больше. К примеру, демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills проводит уже почти половина российских колледжей. Ребята показывают все, чему научились, на передовом производственном оборудовании. В 2019 году уже более двух тысяч предприятий участвовали в таком экзамене - направляли своих экспертов, предоставляли расходные материалы, свое оборудование и площадки. И затем смогли выбирать себе лучших выпускников.