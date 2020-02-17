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17.02.2020 12:48
Рубрика: Власть

За публичные призывы против вакцинации предложили наказывать

Текст: Татьяна Замахина

В законодательстве РФ могут прописать меры ответственности за публичные призывы к отказу от вакцинации. О таком обсуждаемом предложении рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико на парламентских слушаниях в Госдуме.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Власти могут усилить ответственность за нарушение карантина

Эксперт назвал эту меру в числе обсуждаемых в ведомстве. Кроме того, речь идет об установлении ответственности за распространение "недостоверной и ненаучной информации о прививках", добавил он.

Брико предложил также наказывать родителей за отказ от профилактического вакцинирования детей. Кроме того, он заявил о необходимости усилить ответственность врачей, распространяющих информацию о вакцинации, не соответствующую принципам доказательной медицины.

На эту же тему на слушаниях высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский: он предложил внести в Трудовой кодекс поправки, которые бы запретили брать на работу тех, кто отказывается от прививок. Парламентарий объяснил, что прием таких сотрудников "нарушает права других граждан, которых заражают".

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Правительство Минздрав Законодательная власть Госдума Прививки и вакцинация

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