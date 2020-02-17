Захарова ответила протоиерею Смирнову на слова о гражданских женах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".

В своем сообщении Захарова обратилась к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде: "Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?".

Напомним, ранее Смирнов объяснил свои слова тем, что просто хотел обратить внимание общественности на "проблему" гражданских браков. В РПЦ посчитали слова протоиерея "излишне острыми" и при этом отметили, что Смирнов не хотел кого-либо оскорбить.

Легойда же назвал высказывания протоиерея "троллингом", который "порой приносит обратный результат".