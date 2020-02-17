Биологи объяснили исключительную заразность коронавируса

Молекулярные биологи Техасского университета в Остине и Национального института аллергии и инфекционных болезней (США) получили первое изображение оболочки коронавируса COVID-2019.

Опыт удался с помощью рентгеновской кристаллографии. Выделенные из вирусного геномы клетки заморозили, а затем просветили лазером. На трехмерной фотографии с очень большим разрешением видна оболочка, состоящая из белков, похожих на оболочку вируса атипичной пневмонии.

Именно эти белки прикрепляются к рецепторам заражаемых клеток. Ученые нашли биофизические и структурные свидетельства того, что делают они это сильнее, чем вирус атипичной пневмонии (SARS), говорится в статье bioRxiv. Возможно, поэтому новый вирус столь заразен и распространяется так стремительно.

Еще одно важное открытие, сделанное при этом - это подтверждение версии, что несколько уже известных антител, которые нейтрализуют SARS, не могут соединяться с белками нового коронавируса. А в ключевой части белка обнаружены небольшие вставки, аналоги которых присутствуют у самых заразных форм вируса гриппа.

Благодаря этим исследованиям ученые сделали шаг к пониманию механизма распространения коронавируса от одного живого организма к другому, что, в свою очередь, поможет создать и средства, которые могут нейтрализовать вирус еще до проникновения в клетки и не давать ему размножаться внутри них.