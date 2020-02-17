Жителей закрывающихся поселков освободили от взносов на капремонт

Многоквартирные дома, расположенные на территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися, не будут включаться в региональную программу капремонта.

Исключить такие дома из программы необходимо "на дату ее актуализации в связи с принятием решения о закрытии населенного пункта". Ранее уплаченные жителями этих домов взносы на капремонт (за вычетом средств, уже израсходованных на такие работы) будут им возвращены. Средства должны распределяться между собственниками помещений пропорционально размеру взносов, уплаченных ими или предшествующими собственниками.

При этом, как подчеркивает один из инициаторов поправок в ЖК депутат Госдумы Оксана Бондарь, до тех пор, пока все жители не будут переселены (а на это может уйти несколько месяцев и даже лет), в домах продолжат проводить ремонтные работы, необходимые для поддержания дома в нормальном для проживания состоянии.

Сейчас обсуждается скорое закрытие десяти поселков в Магаданской области и двух сел в Приморском крае, где в целом живёт около 1090 семей. В Магаданской области это, в основном, поселки около золотодобывающих артелей. Золото исчерпалось, других градообразующих предприятий в этих населенных пунктах нет, поэтому решается вопрос о целесообразности их закрытия. После расселения жителей дома в опустевших поселках будут снесены или законсервированы.