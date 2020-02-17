Жители КНДР отметили день рождения Ким Чен Ира в медицинских масках

В Северной Корее прошли мероприятия, посвященные дню рождения бывшего национального лидера Ким Чен Ира. Ежегодно 16 февраля граждане КНДР возлагают цветы к его памятникам, проводят культурные и спортивные акции. 2020 год не стал исключением. Однако в этот раз день памяти немного отличался от предыдущих: некоторые участники мероприятий пришли отдать дань уважения бывшему руководителю страны в защитных масках. И виной всему коронавирус.

Пока из Пхеньяна не поступало официальных сообщений о зафиксированных случаях заражения новым типом коронавируса на территории Северной Кореи. Власти страны закрыли свои границы практически сразу же после того, как стало известно о вспышке заболевания в соседнем Китае. Кроме того, КНДР объявила, что подготовила комплекс мер, направленных на предотвращение распространения вируса.

Напомним, что в конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. С опасным диагнозом были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. Сегодня же в одной только провинции Хубэй, которая считается эпицентром заражения, число заболевших превысило 54,4 тысячи человек. Случаи заражения были зафиксированы также в Гонконге, Сингапуре, Таиланде, Японии, США, Германии, Франции.