10 вузов РФ вошли в топ-100 рейтинга стран с активно развивающейся экономикой

Британская компания Times Higher Education (THE) опубликовала рейтинг университетов стран с активно развивающейся экономикой (Emerging Economies University Ranking). Рейтинг охватывает более 500 вузов из 48 стран мира. В первую сотню вошли 10 вузов из России, причём 8 из них - участники проекта по повышению конкурентоспособности 5-100. Всего в российской части рейтинга 39 университетов.

Кто же из наших в первой сотне? Пятое место в мире - МГУ им. Ломоносова. Тройку российских лидеров в новом рейтинге шестой год подряд формируют вузы-участники Проекта 5-100. Так, в этот раз второе российское место и 12 в мире - у МФТИ. В тройке лучших среди россиян и Высшая школа экономики - 18 место в мире. Кроме этих вузов, в сотню лучших в мире попали МИФИ, Университет ИТМО, Томский госуниверситет, Санкт-Петербургский политех, Новосибирский госуниверситет и МИСиС. Все они тоже из из Проекта 5-100. На сотом месте - Санкт-Петербургский госуниверситет.

"Динамика, которую вузы-участники Проекта 5-100 демонстрируют в рейтинге с 2015 года, показывает, как поддержка государства позволяет улучшить положение университетов в рейтингах. Представительство университетов Проекта 5-100 в этом рейтинге увеличилось с нуля в 2013 году, когда рейтинг был впервые опубликован, до семи и более университетов каждый год, начиная с 2015 года. Для глобального рынка, конкуренция на котором постоянно растет, это довольно впечатляющее достижение", - отметил главный редактор рейтинга ТНЕ Фил Бейти.

Методика рейтинга основывается на 13 показателях эффективности, среди которых преподавание и среда обучения, исследования (объем, доход и репутация), цитирование, международное взаимодействие и другие.