90 лет назад была открыта планета Плутон

В свое время астрономы сильно обидели Плутон, лишив статуса девятой планеты Солнечной системы. Видите ли, она не удовлетворяет одному из требований, чтобы считаться полноценной планетой: рядом с ней не должно быть других тел сравнимого размера, кроме собственных спутников. Увы, Плутон по космическим масштабам карлик, его масса составляет всего 7 процентов массы расположенных рядом объектов пояса Койпера. Да что говорить, он в 1,5 раза меньше Луны, в 5 раз легче.

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