90 лет назад была открыта планета Плутон

В свое время астрономы сильно обидели Плутон, лишив статуса девятой планеты Солнечной системы. Видите ли, она не удовлетворяет одному из требований, чтобы считаться полноценной планетой: рядом с ней не должно быть других тел сравнимого размера, кроме собственных спутников. Увы, Плутон по космическим масштабам карлик, его масса составляет всего 7 процентов массы расположенных рядом объектов пояса Койпера. Да что говорить, он в 1,5 раза меньше Луны, в 5 раз легче.
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Но недавно Философское общества Вашингтона провело опрос, и подавляющее большинство ученых высказались за возвращение Плутону статуса планеты. А инициатором опроса стал Алан Стерн - руководитель миссии "Новые горизонты", в ходе которой в 2015 году был совершен пролет мимо Плутона. Полученные данные, по мнению Стерна и его сторонников, должны вернуть Плутону статус полноценной планеты. Так что споры, очевидно, продолжатся. Плутон был открыт в 1930 году юным астрономом Клайдом Томбо, которому тогда едва исполнилось 24 года. Однако существование таинственной Планеты Х предсказал еще в 1916 году американский математик Персиваль Лоуэлл.