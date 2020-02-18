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18.02.2020 11:36
Рубрика: Общество

Академик опроверг версию об "утечке" коронавируса из секретной лаборатории

Текст: Ирина Невинная
Во время любой эпидемии сразу появляются какие-то конспирологические теории, заявил в эксклюзивном интервью "Российской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images
Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Он отверг версию о том, что эпидемия в Китае, вызванная коронавирусом COVID-19, могла стать следствием его "утечки" из секретной лаборатории.

Фото: AP
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"Никогда бактериологическое оружие, хотя попытки его создать и были, массово не применяли, - заявил профессор Малеев. - Помните, были лет 20 назад рассылки конвертов со спорами сибирской язвы - пострадало что-то около 20 человек. Это теракт, по сути. Но сделать так, чтобы погибали миллионы людей и ситуация оставалась под контролем, - нереально. А в природе - эпидемии, когда умирали тысячи и даже миллионы, не редкость. Была "испанка" в начале прошлого века - тот же грипп, только очень агрессивный. Погибло от 50 до 100 миллионов человек, по разным оценкам. Были эпидемии чумы, когда вымирала треть Европы. Эпидемии холеры. Пушкин, вспомним, сидел в Болдино в карантине. А Чайковский от холеры умер".

Ученый отметил, что есть инфекции, которые изучены лучше, и, соответственно, человечество научилось с ними эффективно бороться. Но многообразие вирусов огромно, а их способность меняться и создавать новые комбинации осложняют возможность контролировать вызываемые ими заболевания. Вот почему так важны превентивные противоэпидемические меры. "С той же оспой, например, человечество справилось. Но природа так устроена, что все время появляется что-то новое, да и уже известные инфекции имеют свойство цикличности, - отметил ученый. - Так что вряд ли мы когда-нибудь познаем все эти закономерности. Это как научиться предсказывать возникновение ураганов, землетрясений - приближаться, повышать точность можно сколько угодно, но 100-процентное попадание вряд ли возможно. Эпидемии - те же природные явления".

Полный текст интервью читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

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