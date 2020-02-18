Новости

"Локомотив" выплатит Фернандешу более 11 млн рублей по решению CAS 13:37
Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing 13:33
В древнеегипетском саркофаге найдено изображение "Владыки небес" 13:33
Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке 13:29
Женщину из Подмосковья будут судить за нанесение смертельных травм ребенку 13:27
Ивановца поймали за пятимиллионную кражу в Костроме 13:24
В Пермском крае полицейского заподозрили в избиении подростка 13:23
Чемпион мира Жаклен не выступит в индивидуальной гонке 13:18
В Госдуме изучат призыв судьи КС не считать Россию правопреемницей СССР 13:18
Похороны застреленных в Калининграде супругов состоятся 19 февраля 13:16
Житель Екатеринбурга сделал девушке предложение через шутер 13:09
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess 13:04
Спасатели сообщили о 80 купальщиках в московских водоемах за выходные 13:03
В Болгарии из-за двух слов премьера разгорелся русофобский скандал 13:01
В увольнении учителя из-за стихов Есенина не нашли нарушений 13:00
Матвиенко: Россия готова помогать Замбии в модернизации армии 12:59
Александру Маслякову оставили бренды "Международный союз КВН" и Planet KVN 12:54
В Москве мошенники обманули участницу "Битвы экстрасенсов" 12:53
ВЦИОМ: Три четверти россиян считают себя добрыми людьми 12:52
Названы 10 лучших русскоязычных пьес 2019 года 12:51
Патрушев провел встречу с эмиром Катара 12:44
Володин предложил подвести итоги присутствия США в Афганистане 12:39
Еще 88 человек заболели коронавирусом на лайнере Diamond Princess 12:37
Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры 12:35
В Башкирии иномарка ушла под фуру: два человека погибли 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Какие гаджеты собирались представить на отмененной выставке Mobile World Congress
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Как выбрать онлайн-кинотеатр по душе и по карману
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
Медиакорпорация КНР поблагодарила "РГ" за поддержку китайского народа
18.02.2020 12:54
Рубрика: Происшествия

Александру Маслякову оставили бренды "Международный союз КВН" и Planet KVN

Текст: Владимир Полетаев

Законность решений Роспатента о предоставлении правовой охраны товарным знакам "Международный союз КВН" и Planet KVN на имя ООО "ТТО "АМИК" Александра Маслякова подтвердил президиум Суда по интеллектуальным правам.

Этот же суд еще в октябре 2019 года отклонил заявления московского ООО "Группа 7" о незаконности актов патентного ведомства. А заявитель обжаловал решения первой инстанции в президиуме суда. И вот теперь постановление президиума окончательно закрепило правовую охрану этим товарным знакам.

Фото: Юрий Машков/ ТАСС
Александр Масляков прокомментировал обвинение в поборах на КВН

Напомним, ООО "Группа 7" и ее дочерние компании несколько раз подавали в суды иски с просьбой отклонить предоставление правовой охраны товарным знакам "КВН. Клуб веселых и находчивых", "Планета КВН" и "The international union КВН" на ТТО "АМИК". По крайней мере три таких иска были отклонены.

Ранее суд подтвердил законность признания товарного знака "КВН" общеизвестным в РФ на "АМИК". После обжалования в суде решения Палаты по патентным спорам от 18 февраля 2019 года. Тогда было отклонено возражение ООО "Группа 7" на решение Роспатента, касающееся признания знака "КВН" общеизвестным в РФ на структуру Маслякова.

Оспариваемый товарный знак "КВН", по мнению все той же компании "Группа 7", является объектом авторского права, не принадлежащим ТТО "АМИК". Но у правосудия другое мнение.

Фото: Сергей Ким/ РИА Новости
25-летняя звезда КВН Овик Григорян умер после отдыха с друзьями

В своих исках заявитель неоднократно настаивал, что знак "КВН", являющийся аббревиатурой телевизионной передачи "Клуб Веселых и Находчивых", представляет собой название ряда оригинальных литературных произведений - книги "КВН. "Клуб Веселых и Находчивых" (создана в 1965 году) и сценария игры "КВН" (первый выпуск вышел в телеэфир 8 ноября 1961 года). Эти произведения были созданы в соавторстве тремя сценаристами, якобы без участия Александра Маслякова-старшего. Заявитель считает, что после смерти соавторов имущественное авторское право на созданные совместным творческим трудом результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме перешли к Муратову, а затем в порядке наследования по завещанию к М. Топаз, которая в 2017 году передала имущественное авторское право ООО "Группа 7".

В то же время ТТО "АМИК" считает: заявитель ошибочно полагает, что "является обладателем исключительного авторского права на оригинальные литературные произведения, включающие обозначения "КВН" и "Клуб веселых и находчивых", поскольку Топаз не могла единолично распоряжаться исключительным правом на произведения, созданные в соавторстве".

Происшествия Правосудие Суд

Главное сегодня

Кремль оценил новую информацию по делу малазийского Boeing
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
Посольство РФ прорабатывает вопрос отъезда россиян с Diamond Princess
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников