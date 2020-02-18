Александру Маслякову оставили бренды "Международный союз КВН" и Planet KVN

Законность решений Роспатента о предоставлении правовой охраны товарным знакам "Международный союз КВН" и Planet KVN на имя ООО "ТТО "АМИК" Александра Маслякова подтвердил президиум Суда по интеллектуальным правам.

Этот же суд еще в октябре 2019 года отклонил заявления московского ООО "Группа 7" о незаконности актов патентного ведомства. А заявитель обжаловал решения первой инстанции в президиуме суда. И вот теперь постановление президиума окончательно закрепило правовую охрану этим товарным знакам.

Напомним, ООО "Группа 7" и ее дочерние компании несколько раз подавали в суды иски с просьбой отклонить предоставление правовой охраны товарным знакам "КВН. Клуб веселых и находчивых", "Планета КВН" и "The international union КВН" на ТТО "АМИК". По крайней мере три таких иска были отклонены.

Ранее суд подтвердил законность признания товарного знака "КВН" общеизвестным в РФ на "АМИК". После обжалования в суде решения Палаты по патентным спорам от 18 февраля 2019 года. Тогда было отклонено возражение ООО "Группа 7" на решение Роспатента, касающееся признания знака "КВН" общеизвестным в РФ на структуру Маслякова.

Оспариваемый товарный знак "КВН", по мнению все той же компании "Группа 7", является объектом авторского права, не принадлежащим ТТО "АМИК". Но у правосудия другое мнение.

В своих исках заявитель неоднократно настаивал, что знак "КВН", являющийся аббревиатурой телевизионной передачи "Клуб Веселых и Находчивых", представляет собой название ряда оригинальных литературных произведений - книги "КВН. "Клуб Веселых и Находчивых" (создана в 1965 году) и сценария игры "КВН" (первый выпуск вышел в телеэфир 8 ноября 1961 года). Эти произведения были созданы в соавторстве тремя сценаристами, якобы без участия Александра Маслякова-старшего. Заявитель считает, что после смерти соавторов имущественное авторское право на созданные совместным творческим трудом результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме перешли к Муратову, а затем в порядке наследования по завещанию к М. Топаз, которая в 2017 году передала имущественное авторское право ООО "Группа 7".

В то же время ТТО "АМИК" считает: заявитель ошибочно полагает, что "является обладателем исключительного авторского права на оригинальные литературные произведения, включающие обозначения "КВН" и "Клуб веселых и находчивых", поскольку Топаз не могла единолично распоряжаться исключительным правом на произведения, созданные в соавторстве".