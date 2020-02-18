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18.02.2020 15:06
Рубрика: Спорт

Алена Косторная стала лауреатом премии "Серебряная лань"

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын
Во вторник в Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии "Серебряная лань", победителей которой определяет Федерация спортивных журналистов России. Награды по итогам 2019 года получили 10 лучших спортсменов страны, лучший тренер и сильнейшая команда.

В церемонии награждения принимали участие руководители российского спорта - глава Министерства спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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По итогам голосования журналистов награду лучшему спортсмену страны вручили фигуристке 16-летней Алене Косторной, которая в 2019-м году выиграла финал серии Гран-при по фигурному катанию. В топ-10 также вошли: Владимир Балынец (паралимпийский спорт - пауэрлифтинг); Анастасия Войнова - Дарья Шмелева (велоспорт); Артур Далалоян (гимнастика); Инна Дериглазова (фехтование); Юлия Ефимова (плавание); Вячеслав Красильников - Олег Стояновский (пляжный волейбол); Даниил Медведев (теннис); Никита Нагорный (гимнастика); Анжелика Сидорова (легкая атлетика).

Награда лучшему тренеру года досталась наставнику футбольного клуба "Локомотив" Юрию Семина, команда которого выиграла Кубок и Суперкубок страны. Лучшей командой стала сборная России по пляжному футболу, завоевавшая бронзовые медали чемпионата мира.

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