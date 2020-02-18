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18.02.2020 11:05
Рубрика: Экономика

Банк России назвал основной способ хищения денег со счетов граждан

Текст: Роман Маркелов
Значительная часть хищений с банковских счетов как граждан, так и юрлиц в 2019 году была совершена с помощью методов социальной инженерии - то есть введения в заблуждение, обмана и злоупотребления доверием. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Скобелкин также указал, что в прошлом году Банк России провел около 170 проверок на соответствие систем банков требованиям кибербезопасности. Также он отметил рост числа участников информационного обмена о киберугрозах, сейчас в нем участвуют 826 финансовых организаций.

Фото: iStock
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Ранее замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказывал в интервью "Российской газете", что телефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии стали основным видом мошенничества с банковскими счетами физлиц. По его словам, "средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей, а основной аудиторией телефонных мошенников стала возрастная категория от 28 до 55 лет.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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