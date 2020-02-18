Банк России назвал основной способ хищения денег со счетов граждан

Значительная часть хищений с банковских счетов как граждан, так и юрлиц в 2019 году была совершена с помощью методов социальной инженерии - то есть введения в заблуждение, обмана и злоупотребления доверием. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

Скобелкин также указал, что в прошлом году Банк России провел около 170 проверок на соответствие систем банков требованиям кибербезопасности. Также он отметил рост числа участников информационного обмена о киберугрозах, сейчас в нем участвуют 826 финансовых организаций.

Ранее замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказывал в интервью "Российской газете", что телефонные звонки из псевдобанков с использованием социальной инженерии стали основным видом мошенничества с банковскими счетами физлиц. По его словам, "средний чек" одной такой кражи составил 10-15 тысяч рублей, а основной аудиторией телефонных мошенников стала возрастная категория от 28 до 55 лет.