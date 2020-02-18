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18.02.2020 00:30
Рубрика: Спорт

В круге третьем

Клубам женской Премьер-лиги надо сыграть дополнительный раунд
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Финишировал двухкруговой турнир регулярного чемпионата женской Премьер-лиги, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола. Действующий обладатель золота и лучшая команда Старого Cвета УГМК победила во всех 16 своих матчах.

В отличие от предыдущих сезонов до плей-офф участникам предстоит провести дополнительный раунд. Клубы, занявшие первые пять мест, сыграют друг с другом в один круг, с учетом всех ранее набранных турнирных очков. Это УГМК (16 побед - 0 поражений), курское "Динамо" (14-2), оренбургская "Надежда (10-6), "Спарта энд К" из подмосковного города Видное и красноярский "Енисей" (по 8-8).

Фото: РИА Новости.
УГМК стал лучшим клубом на экваторе "регулярки" Премьер-лиги

Команды нижнего квартета "Динамо" (Новосибирск), "Спартак" (Ногинск), столичные МБА и "Динамо" сразятся в два круга. И только после этого станет понятна сетка плей-офф, стартующего 22 марта с четвертьфинала.

В последних турах "регулярки" прошли два матча между командами так называемой "большой тройки". Сначала УГМК на выезде не оставил никаких шансов прошлогоднему бронзовому призеру "Надежде" - 85:42, а уже непосредственно под занавес первой части чемпионата "лисицам" пришлось изрядно потрудиться для домашней победы над своим самым принципиальным в России соперником курским "Динамо" - 85:76.

В составе хозяек, руководимых испанским специалистом Мигелем Мендесом, сразу шесть баскетболисток отличились двузначными цифрами в графе "результативность". Отрадно, что лучшим бомбардиром встречи стала центровая сборной России Мария Вадеева (18 очков), значительный вклад в успех уралочек внесли Бриттни Грайнер (16), Кортни Вандерслут (14), Альба Торренс (12), бывший капитан нашей национальной дружины Евгения Белякова (11) и Джонквел Джонс (10). В рядах "бело-голубых" отличились Деванна Боннер (14), Татьяна Видмер (13) и Энджел Маккотри (12).

В пред дверии решающих матчей УГМК стал еще сильнее. Уралочки подписали суперзвезду - Брианну Стюарт

В преддверии решающих матчей первенства страны и Евролиги УГМК стал еще сильнее. На днях уралочки подписали суперзвезду - олимпийскую чемпионку Рио-2016, двукратную чемпионку мира (2014, 2018) 25-летнего американского форварда Брианну Стюарт. Однако она вовсе не новичок в нашей Премьер-лиге, так как в прошлом сезоне выступала за курское "Динамо" и тогда уже в дебютном матче дала понять, какого уровня игрок приехал в Россию - 40 очков во встрече с МБА.

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