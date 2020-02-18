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18.02.2020 17:32
Рубрика: Общество

Медики доказали взаимосвязь бессонницы и лишнего веса

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Женщины, имеющие хроническое недосыпание, чаще переедают, предпочитают вредные продукты и, как следствие, страдают лишним весом. Вместе с тем, чрезмерное потребление пищи провоцирует бессонницу и плохое качество сна.

Такие результаты исследования озвучили медики Колумбийского университета, работающие над мерами по улучшению профилактики заболеваний, причинами которых являются недостаток ночного отдыха и плохой рацион.

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По словам ученых, предыдущие научные работы были связаны с пользой или вредом потребления конкретных продуктов питания и рассматривали лишь продолжительность, а не качество сна. Теперь получена более полная картина, учитывающая множество аспектов.

Исследование основывалось на данных женщин, поскольку они чаще мужчин страдают бессонницей и ожирением.

- Прекрасный пол особенно подвержен нарушениям сна на протяжении всей жизни, потому что, как правило, женщины часто берут на себя обязанности по уходу за детьми и семьей. Есть также зависимость от гармональных периодов, - пояснил руководитель исследовани, доктор медицинских наук Брук Аггарвал.

Медики проанализировали сон и предпочтения в еде группы из 495 женщин разной национальности в возрасте от 20 до 76 лет. Участницы сообщили о продуктах питания и количестве пищи, которую они потребляли в течение последних 12 месяцев, а также о качестве сна, времени засыпания и бессоннице.

Результаты изучения данных показали, что женщины, часто просыпающиеся среди ночи, в целом съедают на 143 калории больше ежедневной нормы. При этом они чаще выбирают продукты с добавленным сахаром. Участницы, которым на засыпание требуется более одного часа, потребляют в среднем на 426 калорий больше. Страдающие бессонницей съедают 216 лишний калорий.

Фото: iStock
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- При этом все женщины, страдающие нарушениями сна, предпочитают большие порции - на 100-150 граммов выше нормальной. То есть люди с плохим сном обычно переедают в каждый прием пищи и выбирают нездоровую пищу, - отметил Аггарвал.

Другой автор исследования доктор Фарис Зураикат добавил, что связь низкого качества сна с чрезмерным потреблением пищи, вероятнее всего, обусловлена стимулированием в мозге сигналов голода или подавления сигналов сытости. Есть также и обратная зависимость.

- Полнота в значительной степени зависит от веса или объема потребляемой пищи, и женщины с бессонницей могут потреблять большее количество пищи, чтобы чувствовать себя сытыми. Однако, потребление большего количества пищи также может вызвать затрудненное засыпание, в частности, из-за желудочно-кишечных процессов, - пояснил ученый.

По словам исследователей, полученные результаты помогут в разработке методов терапии, связанной с улучшением качества сна пациентов вне зависимости от пола.

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