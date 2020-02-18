В Швеции продолжается лыжная многодневка "Ски Тур". Во вторник в городе Оре ее участникам, среди которых и лидер Кубка мира Александр Большунов, предстоит соревноваться в коньковом спринте.

Этот самый спринт - одна из фишек многодневки, которая дебютировала в нынешнем сезоне. Сразу же обращает на себя внимание протяженность дистанции: стандартными полутора километрами здесь и не пахнет. Гонщики пробегут всего 900 метров, причем бежать придется в гору.

Большунов к спринту в Оре подошел на втором месте в общем зачете "Ски Тура". Впереди с символическим отрывом в сотую секунды - норвежец Пол Голберг. Напомним, на первом этапе Александр в "разделке" на 15 км показал пятое время, а вот в гонке преследования финишировал уже вторым, уступив как раз Голбергу.

- Мне кажется, норвежцы сегодня приняли меня за своего, - приводит слова россиянина "Р-Спорт". - Тактической игры не было, никто никого не ждал. Мне гонка понравилась, рад, что смог заехать вторым. Если бы я был первым сегодня, то был бы удовлетворен на 100 процентов. Но так - только на 80. Так как "Ски Тур" только начинается, то неплохой результат. Еще много гонок впереди. Решающая будет в конце, к ней надо готовиться.

Всего на "Ски Туре" запланировано шесть этапов: по три дистанционных и спринтерских. Войти в историю и стать первым победителем новообразованной многодневки было бы, конечно, здорово. Однако нас "Ски Тур" в первую очередь интересует в контексте Кубка мира. Пока общий зачет там возглавляет наш Большунов, который может стать первым отечественным лыжником в новейшей истории, выигравшим "Большой хрустальный глобус". И итоги "Ски Тура" могут стать ключевыми с точки зрения распределения мест в генеральной классификации Кубка мира. Очков в нынешней многодневке разыгрывается немало. За победу на каждом этапе тут начисляется по 50 баллов, ну а обладатель серебряной майки, которая выдается триумфатору, получит сразу 300 очков. В общем, бороться есть за что.

14 побед на счету Александра Большунова в личных гонках

Хотя на данный момент превосходство Александра Большунова кажется непоколебимым. После двух этапов "Ски Тура" его отрыв от главного преследователя, норвежца Йоханнеса Клебо, в Кубке мира вырос уже до 502 очков. Скандинав еще и вредит себе сам. Перед этапом Кубка мира в шведском Фалуне он умудрился сломать палец, стукнув кулаком по игровому автомату. В Фалун Клебо, в результате не поехал, а вот на "Ски Тур" заявился. Впрочем, пока не видно, что хрупкий норвежец всерьез готов составить конкуренцию Большунову. В гонке преследования Йоханнес финишировал лишь 25-м с отставанием от лидеров больше двух минут. После финиша парень не скрывал сильнейшего разочарования и даже заговорил о досрочном завершении всего сезона.

Старт в Оре должен стать определяющим. Для спринтера Клебо это реальная возможность навязать борьбу тому же Большунову. Тем более, победитель спринта получит не только очки в зачет Кубка мира, но и бонусные секунды в рамках "Ски Тура". Правда, неизвестно, как скажется на раскладах тот факт, что лыжникам придется бежать в гору. Большунов, к примеру, уже предположил, что ему этот нюанс пойдет только на пользу.

Кстати, закрывая тему Клебо: Йоханнес приедет в Оре не как все лыжники на поезде, что предусмотрено регламентом многодневки, а на машине. Это связано с тем, что организаторы "Ски Тура" в порядке исключения разрешили Клебо экстренно отправиться в родной Тронхейм на обследование пресловутого пальца.

Что касается женщин, основные надежды российских болельщиков были связаны с Натальей Непряевой, занимающей второе место в общем зачете Кубка мира. Увы, после двух не самых удачных гонок, которые Наташа провела на фоне простуды, тренеры решили, что лыжнице лучше сняться с соревнований.

После спринта всех участников многодневки (и мужчин, и женщин - тут полное равноправие) ждет 38-километровый масс-старт, по ходу которого они пересекут границу Норвегии, где и пройдет оставшаяся часть "Ски Тура".